Der neue Hauptsitz unterstützt das kontinuierliche Wachstum von Novocure mit dem Ziel, das Überleben bei einigen der aggressivsten Krebsarten zu verlängern.

Novocure (NASDAQ: NVCR) gab heute die offizielle Eröffnung seines neuen globalen Hauptsitzes im Kanton Zug, Schweiz, bekannt. Novocure ist ein Onkologieunternehmen, das daran arbeitet, durch die Entwicklung und Vermarktung seiner innovativen Therapie, Tumor Treating Fields, das Überleben bei einigen der aggressivsten Krebsarten zu verlängern.

Das Unternehmen eröffnete 2013 seine erste Niederlassung in der Schweiz und hat seither seine Belegschaft im Grossraum Zürich auf mehr als 200 Mitarbeitende erweitert. Der neue, hochmoderne Firmensitz bietet eine Vielzahl von Teamarbeitsbereichen, die Kreativität und Produktivität fördern.

"Die Eröffnung unseres neuen globalen Hauptsitzes zeitgleich mit unserem 25-jährigen Jubiläum markiert eine wichtige Phase in der Geschichte von Novocure, da wir der Realisierung des vollen Potenzials der Tumor Treating Fields-Therapie näherkommen", sagte Ashley Cordova, Chief Executive Officer von Novocure. "Der dynamische Life-Science-Cluster im Kanton Zug ist ein idealer Standort für unseren weltweiten Firmensitz. Unsere neuen Räumlichkeiten wurden mit Bedacht so konzipiert, dass sie die Zusammenarbeit fördern und Flexibilität bieten, um das weitere Wachstum von Novocure zu unterstützen, während wir unsere patientenorientierte Mission verfolgen, das Überleben bei einigen der aggressivsten Formen von Krebs zu verlängern."

Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut, Vorsteherin der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug, wird gemeinsam mit Frau Cordova den neuen Hauptsitz feierlich einweihen.

Frau Thalmann-Gut kommentierte: "Der Kanton Zug ist die Heimat vieler national und international erfolgreicher Life-Sciences- und MedTech-Unternehmen, von grossen Akteuren bis zu innovativen Start-ups. Wir freuen uns, dass Novocure den Kanton Zug für seinen globalen Hauptsitz gewählt hat. Die einzigartige Kombination aus einem wirtschaftsfreundlichen Geschäftsumfeld, dem Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften und der zentralen Lage im Herzen Europas hat Novocure offensichtlich überzeugt. Wir werden die Mitarbeitenden von Novocure gerne willkommen heissen und das Unternehmen auf seinem künftigen Weg unterstützen."

ÜBER DEN NEUEN GLOBALEN HAUPTSITZ

Nach vielen Jahren in Root, Kanton Luzern, hat Novocure nun seinen neuen globalen Hauptsitz in Baar, Kanton Zug, bezogen. Das Gebäude in Baar wurde nach dem neuesten Stand der Technik gebaut und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeit so weit wie möglich zu reduzieren. Eine Vielzahl innovativer Ansätze zur Steigerung der Nachhaltigkeit, zur Verringerung des Verbrauchs und des Abfalls wurden in das Gebäude integriert, darunter eine reversible Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen, die durch Solarzellen auf dem Dach betrieben wird.

ÜBER TUMOR TREATING FIELDS

Tumor Treating Fields (TTFields) sind elektrische Felder, die physikalische Kräfte ausüben, um Krebszellen durch verschiedene Mechanismen abzutöten. TTFields haben keine nennenswerten Auswirkungen auf gesunde Zellen, da diese andere Eigenschaften (etwa in Bezug auf Teilungsrate, Morphologie und elektrische Eigenschaften) aufweisen als Krebszellen. Diese verschiedenen Mechanismen greifen ineinander, um Krebszellen gezielt zu bekämpfen und abzutöten. Aufgrund dieser multimechanistischen Wirkungsweise kann die TTFields-Therapie für zugelassene Indikationen zur Krebsbehandlung eingesetzt werden und zeigt in präklinischen Modellen eine verstärkte Wirksamkeit bei soliden Tumorarten, wenn sie zusammen mit Chemotherapie, Strahlentherapie, Immun-Checkpoint-Inhibition oder zielgerichteten Behandlungen angewendet wird. Die TTFields-Therapie bietet eine klinische Vielseitigkeit mit dem Potenzial, zur Überwindung von Behandlungsproblemen bei einer Reihe von soliden Tumoren beizutragen.

Weitere Informationen über die TTFields-Therapie und ihre vielfältigen Auswirkungen auf Krebszellen finden Sie unter https://www.tumortreatingfieldstherapy.com.

ÜBER NOVOCURE

Novocure ist ein globales Onkologieunternehmen, das daran arbeitet, das Überleben bei einigen der aggressivsten Krebsarten durch die Entwicklung und Vermarktung seiner innovativen Therapie, Tumor Treating Fields, zu verlängern. Die von Novocure vermarkteten Produkte sind in bestimmten Ländern für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit Glioblastom (WHO-Grad 4 Gliom), nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, malignem Pleuramesotheliom und Pleuramesotheliom zugelassen. Novocure führt mehrere weitere klinische Studien durch oder hat diese bereits abgeschlossen, in denen die Anwendung der Tumor Treating Fields-Therapie bei der Behandlung von Glioblastomen, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs untersucht wird.

Der Hauptsitz von Novocure befindet sich in Baar, Schweiz, der Hauptsitz in den USA in Portsmouth, New Hampshire, und die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen befinden sich in Haifa, Israel. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://www.novocure.com und folgen Sie @Novocure auf LinkedIn und X (Twitter).

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Zusätzlich zu historischen Fakten oder Aussagen über den aktuellen Zustand kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen oder Prognosen von Novocure für zukünftige Ereignisse wieder. Dazu können Aussagen über den erwarteten wissenschaftlichen Fortschritt bei seinen Forschungsprogrammen, den Fortschritt klinischer Studien, die Entwicklung potenzieller Produkte, die Interpretation klinischer Ergebnisse, die Aussichten auf behördliche Zulassung, die Entwicklung und die Fähigkeiten der Fertigung, die Marktaussichten für seine Produkte, die Deckung, die Zahlungen von Drittanbietern und andere Aussagen zu Angelegenheiten gehören, die keine historischen Fakten sind. Einige dieser zukunftsgerichteten Aussagen können Sie an der Verwendung von Wörtern wie "könnte", "antizipieren", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben" oder anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung erkennen. Die Leistung und die Finanzergebnisse von Novocure können aufgrund allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, umweltbezogener, regulatorischer und politischer Bedingungen und anderer spezifischerer Risiken und Unwägbarkeiten, mit denen Novocure konfrontiert ist, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Ergebnissen abweichen. Diese sind beispielsweise in dem am 22. Februar 2024 eingereichten Jahresbericht auf Formular 10-K und in nachfolgenden Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) dargelegt. Angesichts dieser Risiken und Unwägbarkeiten können sich einige oder alle dieser zukunftsgerichteten Aussagen als falsch erweisen. Daher sollten Sie sich nicht auf solche Faktoren oder zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus beabsichtigt Novocure nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Der Private Securities Litigation Reform Act von 1995 erlaubt diese Diskussion.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250122317936/de/

Contacts:

KONTAKT FÜR INVESTOREN

Ingrid Goldberg: investorinfo@novocure.com



KONTAKT FÜR MEDIEN

Catherine Falcetti: media@novocure.com