Gütersloh (ots) -- Breite Anwendung von ChatGPT Enterprise im internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen- Bertelsmann setzt auf effiziente Tools für Innovationen im Mediengeschäft- Gemeinsame Entwicklungsprojekte sollen kreative Arbeitsprozesse unterstützenBertelsmann und OpenAI haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Unternehmen will Bertelsmann den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in den Branchen Medien, Dienstleistungen und Bildung ausweiten und beschleunigen. Bertelsmann ist einer der ersten europäischen Konzerne, der die OpenAI-Technologie ChatGPT weltweit in so vielen verschiedenen Unternehmen und Marken zum Einsatz bringen wird. Die Vereinbarung erstreckt sich neben der Anwendung von ChatGPT auf die Entwicklung neuer Produkte und Services.Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann und Chairman des Tech & Data Advisory Board, sagt: "Wir wissen, dass KI ein enormes Potenzial hat, um Innovationen, Effizienz und Kreativität in allen Teilen unseres Unternehmens voranzutreiben. Ich freue mich darauf, auch in Kooperation mit OpenAI dieses Potenzial zu heben. Zusammen mit unseren Partnern werden wir als innovatives und technologieoffenes Unternehmen auch die Arbeit unserer Kreativen durch den gezielten und verantwortungsvollen Einsatz von KI unterstützen."Brad Lightcap, Chief Operating Officer von OpenAI, erklärt: "Bertelsmann ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Medien, Dienstleistungen und Bildung. Wir freuen uns daher sehr über die Zusammenarbeit an der Schnittstelle von KI und Medien. Gemeinsam mit Bertelsmann wollen wir Kreativität und Innovation in der Welt der KI und in der Kreativ-Branche fördern."Bertelsmann wird das von OpenAI entwickelte ChatGPT Enterprise in seinen Unternehmen zur Anwendung bringen und so bestehende Prozesse im Arbeitsalltag effizienter gestalten. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass Experten und Kreative aus den Inhalte-Geschäften des Konzerns zusammen mit OpenAI neue Möglichkeiten zur Erstellung und Distribution von Video-, Audio- und Text-Inhalten entwickeln.Geplant sind Projekte, mit denen der Einsatz von KI in den Unternehmensbereichen des Konzerns vorangetrieben wird. So sollen bei RTL Deutschland Journalistinnen und Journalisten durch OpenAI-Technologie unterstützt werden. Im Marketing werden Prozesse durch KI erleichtert, beispielsweise bei Penguin Random House mit personalisierten Buchempfehlungen auf Social Media. Auf den Streamingdiensten RTL+ und M6+ verbessern KI-basierte Lösungen die Suchfunktionen und personalisieren Programmempfehlungen. Zudem sind, in Zusammenarbeit mit der RTL Group, innovative Projekte im Bereich der Video-Generierung geplant.Um konzernweit Synergien nutzen und Schwerpunkte definieren zu können, hatte Bertelsmann im Vorfeld einen "AI Hub" gegründet. Ziel des Unternehmens ist es, den kreativen Prozess in seinen Inhalte-Geschäften wo möglich durch generative KI zu unterstützen und mit der OpenAI-Vereinbarung seine Vorreiterrolle in der Anwendung von neuen Technologien zu unterstreichen.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMarkus HarbaumLeiter Communications Content TeamPressesprecherTel.: +49 5241 80-24 66markus.harbaum@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/5954312