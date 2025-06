Gütersloh / Berlin (ots) -- Erfolgreiche 17. Ausgabe von "Talent Meets Bertelsmann"- Über 50 herausragende Studierende aus Europa zu Gast in der Hauptstadt- Kreative Business-Ideen überzeugen Top-Management von BertelsmannIm Herzen Berlins kamen auch in diesem Jahr wieder vielversprechende Nachwuchskräfte aus ganz Europa zusammen: Bereits zum 17. Mal veranstaltete Bertelsmann das renommierte Karriere-Event "Talent Meets Bertelsmann" (TMB) in seiner Konzernrepräsentanz. Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen fördert mit dem Event kreative und unternehmerische Talente und gibt ihnen Raum, ihre Ideen für die Welt von morgen zu entwickeln.Rund 50 exzellente Studierende aus über einem Dutzend europäischer Länder hatten die Gelegenheit, im engen Austausch mit Bertelsmann-Vertreter:innen neue Impulse für digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und tiefgehende Einblicke in die vielfältigen Aktivitäten des Konzerns zu gewinnen.Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagt: "TMB steht sinnbildlich für das, was wir bei Bertelsmann suchen und schätzen: kluge Köpfe, Innovationsgeist, Kreativität und Unternehmertum. Es ist beeindruckend, wie leidenschaftlich und professionell die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Ideen einbringen."In interdisziplinären Workshops entwickelten die Teams während der dreitägigen Veranstaltung strategische Lösungsansätze für reale Herausforderungen aus verschiedenen Bertelsmann-Geschäftsbereichen. Den Abschluss bildete eine hochkarätig besetzte Jury-Präsentation, bei der die Teilnehmenden ihre Konzepte vor Mitgliedern des Top-Managements pitchten.Die Jury 2025 umfasste: Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, Melanie McAllister, Personalchefin von BMG und Divya Sawhney, Strategiechefin von Penguin Random House.Die besten Teams dürfen sich auf inspirierende Reisen freuen: Das Gewinnerteam besucht Standorte von Bertelsmann in London, während die Zweit- und Drittplatzierten zu exklusiven Insights nach Berlin bzw. München reisen.Die Moderation übernahm wie in den Vorjahren Amiaz Habtu, unter anderem bekannt aus verschiedenen Formaten der RTL Group.Mehr Informationen rund um das Event, Impressionen sowie Videos finden sich auf der offiziellen Website www.talentmeetsbertelsmann.com und unter den Hashtags TMB25, TalentMeetsBertelsmann und TMB in den sozialen Medien.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / Communications Content TeamTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6057914