Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichte ZEW-Umfrage hat auf das konjunkturell schwierige Umfeld in Deutschland hingewiesen, so die Analysten der Helaba.Zwar halte sich der Saldo der Konjunkturerwartungen im positiven Bereich, das Niveau sei aber vergleichsweise niedrig und deutlich unter dem vom Sommer des letzten Jahres. Zudem sei der Saldo der Lageeinschätzungen trotz der leichten Erholung extrem niedrig und nicht weit vom Stimmungstief entfernt, das während der Coronakrise erreicht worden sei. Insofern würden Hinweise auf eine konjunkturelle Erholung in Deutschland weiter auf sich warten lassen. In diesem Zusammenhang würden die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes mit Spannung erwartet, die am Freitag auf dem Programm stünden, gefolgt vom ifo-Geschäftsklima Deutschland nächste Woche Montag. ...

