Die Aktie des italienischen Kabel-Herstellers hat eine mehrmonatige charttechnische Konsolidierung abgeschlossen. An der Heimatbörse in Mailand werden erstmals gut 70 Euro für ein Papier von Prysmian ausgegeben. Und das, obwohl das Unternehmen ein Investitionsvorhaben in den Vereinigten Staaten fallen lässt.Prysmian hat beschlossen, das Projekt in Brayton Point im US-Bundesstaat Massachusetts, das den Bau eines Werks für die Herstellung von Kabeln für Offshore-Windparks vorsah, nicht weiter zu verfolgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...