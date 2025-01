Netflix mit neuem Allzeithoch? - Welcher Turbo könnte nun der beste sein?

Werbung







Gestern Abend veröffentlichte Netflix sein Quartalsergebnis. Die Zahlen des Unterhaltungsriesen führten im nachbörslichen Handel zu einem starken Kursanstieg der Aktie. Passend dazu behandeln wir in unserem heutigen Webinar das Thema "Tipps und Tricks Teil 2: Welcher Turbo ist der beste?". Unser Produktexperte Julius Weiß freut sich auf Ihre Fragen.



Am gestrigen Abend veröffentlichte das US-amerikanische Medienunternehmen Netflix seine Zahlen für das vierte Quartal 2024. Demnach konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 16 Prozent auf 10,25 Milliarden US-Dollar steigern. Hintergrund für die guten Zahlen dürfte der Zuwachs an Abonnenten sein. Netflix konnte im vergangenen Quartal knapp 19 Millionen neue Nutzer hinzugewinnen und zählt somit aktuell mehr als 300 Millionen zahlende Abonnenten. Der Markt reagierte sehr positiv auf die vorgelegten Zahlen. Im nachbörslichen NASDAQ-Handel notierte die Aktie zeitweise 14,4 Prozent höher bei 994,90 US-Dollar. Sollte sich der Kurs auch im regulären Handel halten können, handelt es sich hierbei um ein neues Allzeithoch der Aktie. Im Vergleich zum Kurstief im Juni 2022 hat Netflix seinen Aktienkurs somit bereits mehr als verfünffacht.









Aktuell bieten wir mehr als 600 Wertpapiere auf Netflix an, darunter 219 Open-End-Turbo-Optionsscheine. Wie Sie die zu Ihrer persönlichen Marktmeinung passenden Produkte finden und auswählen können erfahren Sie in unserem Webinar "Tipps und Tricks Teil 2: Welcher Turbo ist der beste?". Hierbei erläutern wir die Unterschiede zwischen den verschiedenen Turbo-Optionsscheinen und erklären welche Fehler vermieden werden sollten. Jegliche Fragen zu diesen Themen können Sie gerne unserem Referenten Julius Weiß stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, den 22. Januar um 12:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC