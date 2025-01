FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 5594 (5397) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 220 (207) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES THE GYM GROUP PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CVS GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2370) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 500 (550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SAFESTORE PRICE TARGET TO 704 (876) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1144 (1285) PENCE - BERENBERG RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HALMA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3250 (2700) PENCE - BERENBERG RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 395 (380) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLEX PRICE TARGET TO 415 (400) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS JD SPORTS FASHION TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 95 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS XP POWER PRICE TARGET TO 1325 (1340) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ALPHAWAVE SEMI PRICE TARGET TO 165 (140) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 200 (185) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11500 (10000) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS AMEDEO AIR FOUR PLUS TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 501 (507) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3620 (3635) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1875 (1890) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 770 (750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 208 (185) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 800 (650) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PETERSHILL PARTNERS TARGET TO 356 (357) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 156 (153) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AVIVA TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 615 (555) PENCE - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2210 (2160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 260 (300)P - RBC RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 675 (590) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob