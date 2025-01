Die Welt der Quantencomputing-Aktien wie Rigetti und Quantum Computing erlebte am Dienstag erneut einen hochvolatilen Börsentag. So verteuerte sich die Aktie von Quantum Computing zum Börsenschluss in den USA um 16 Prozent; Rigetti legte satte 42 Prozent zu - das ist der Grund für die Kurskapriolen. Die jüngsten Entwicklungen in der Technologiebranche haben zu einer bemerkenswerten Dynamik im Bereich der Quantentechnologie geführt. Nachdem führende Persönlichkeiten wie Nvidia-CEO Jensen Huang und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...