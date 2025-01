© Foto: Le Parisien / Arnaud Journois - MAXPPP

Trump deutet an, dass Elon Musk oder Oracle-Chef Larry Ellison TikTok kaufen könnten. Auch die chinesische Regierung scheint einen Verkauf an Donald Trumps Verbündeten Elon Musk zu erwägen.Medienberichten zufolge erwägt die chinesische Regierung den Verkauf von TikTok an Elon Musk. Auch US-Präsident Donald Trump erklärte gegenüber Pressevertretern, dass er einen Kauf durch Musk begrüßen würde: "Ich bin offen dafür, wenn Elon TikTok kaufen will." Er brachte auch einen Verkauf an Oracle-Chef Larry Ellison ins Spiel: "Ich möchte, dass Larry es auch kauft." Außerdem schlug er vor, dass TikTok zur Hälfte den USA gehören sollte. "Ich würde jemandem sagen: Kauft es und gebt die Hälfte den USA. …