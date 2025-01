Die Anlage wird nach Angaben des fränkischen Unternehmens die landesweit größter ihrer Art sein. Sie soll im Mai 2026 fertiggestellt sein. Auftraggeber ist der niederländische Erneuerbare-Entwickler Novar. Belectric errichtet in der ostniederländischen Provinz Groningen auf einer Fläche von 249 Fußballfeldern eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 189 Megawatt Leistung. Auftraggeber ist der 2023 gegründete Erneuerbare-Entwickler Novar mit Hauptsitz in Groningen. Das Unternehmen will bis 2030 insgesamt vier Gigawatt an Erneuerbare-Leistung realisieren. Das fränkische Unternehmen will im kommenden ...

