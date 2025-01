Für Tesla-Chef Elon Musk geht ein Kindheitstraum in Erfüllung - die Reise zum Mars. Trump zündet nun offiziell neue Investitionen und tritt einen Investmenttrend los. Der erste Mars-Hot-Stock explodiert - weitere könnten folgen.Ein triumphaler Amtsantritt von Donald Trump. Die Marsmission war ein großes Thema - worüber sich Elon Musk vor den Augen der Welt wie ein Kind gefreut hat. "Wir werden die US-Flagge auf dem Mars hissen", so Trump. Musk reagierte: "Yeah. The flag, BAM, BAM for the first time ...

Den vollständigen Artikel lesen ...