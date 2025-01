HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 32 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erklärung der überraschend guten Eckdaten mit "vorgezogenen Käufen" sorge für zusätzlichen Druck für die Absatzerwartungen zu Beginn des neuen Jahres, schrieb Analyst Andres Castanos-Mollor in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er reduzierte seine über dem Konsens liegenden Prognosen./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 17:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470405