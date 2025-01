NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Wettbewerb in Deutschland nehme zwar zu, von einem Preiskampf sei man aber weit entfernt, schrieb Analyst Akhil Dattani in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Bonner bleiben sein Top-Favorit, bei Vodafone sieht er Risiken./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2025 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005557508