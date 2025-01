Der Speicher mit fast 23 Megawattstunden Kapazität bietet Netzdienstleistungen und nimmt am Stromhandel teil. Die Anlage ist an die Mittelspannungsebene von Bayernwerk Netz angeschlossen. Der Speicher-Entwickler und -Betreiber Terralayr mit Hauptsitz in London hat in Tittling bei Passau einen Großspeicher mit 22,8 Megawattstunden Kapazität und 10,4 Megawatt Leistung in Betrieb genommen. Die an die Mittelspannungsebene des Netzbetreibers Bayernwerk Netz angeschlossene Anlage soll Netzdienstleistungen erbringen und am Stromhandel teilnehmen. Die Großbatterie ist in die digitale Flexibilitätsplattform ...

