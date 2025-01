Vancouver, British Columbia, Kanada - 22. Januar 2025 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass Joe Ovsenek mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Als Mitglied des Board of Directors von Tudor Gold soll Herr Ovsenek eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des Gold-, Kupfer- und Silbergrundstücks Treaty Creek im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia spielen.

Ken Konkin, Präsident und CEO, kommentiert: "Wir heißen Joe Ovsenek in unserem Board of Directors willkommen. Joe, ein bewährter Minenbauer, wird vom Advisory Board in unser Board of Directors wechseln. Ich hatte das Privileg, während meiner Zeit bei Silver Standard und Pretium Resources viele Jahre lang mit Joe Ovsenek zusammenzuarbeiten, und ich bin zuversichtlich, dass seine umfangreichen Erfahrungen und seine Führungsqualitäten für das Unternehmen von großem Nutzen sein werden. Joe ist ein sehr erfahrener Fachmann in unserer Branche, der eine nachweisliche Erfolgsbilanz in den Bereichen Exploration, Erschließung, Genehmigung, Finanzierung, Minenbau und Produktion vorweisen kann. Sein Fachwissen wird von unschätzbarem Wert sein, wenn Tudor Gold das Goldprojekt Treaty Creek weiter vorantreibt."

Joe Ovsenek, Director von Tudor Gold, sagte: "Ich freue mich, dem Board von Tudor Gold beizutreten und eng mit Ken und seinem Team zusammenzuarbeiten, um die Goldstorm-Lagerstätte auf dem Gold-, Kupfer- und Silberprojekt Treaty Creek weiter zu erkunden und voranzutreiben. Die jüngste Entdeckung der hochgradigen Zone SC-1 ist für Treaty Creek ein entscheidender Schritt. Dieses hochgradige Ziel hat nicht nur das Potenzial, das gesamte Gehaltsprofil des Projekts zu verbessern, sondern öffnet auch die Tür für einen beschleunigten Weg zu einer möglichen Produktion. Diese Entdeckung ist ein Beispiel für die Explorationskompetenz des Teams von Tudor Gold und unterstreicht das ungenutzte Potenzial des Grundstücks Treaty Creek."

Herr Ovsenek fuhr fort: "Treaty Creek zeichnet sich durch mehrere strategische Vorteile aus, darunter eine hervorragende Infrastrukturanbindung, eine beträchtliche und wachsende Ressourcenbasis sowie starke Partnerschaften mit den lokalen indigenen Gemeinden. Diese Schlüsselattribute machen Treaty Creek zu einem Eckpfeiler für Tudor Gold. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Erschließung, Genehmigung und potenzieller Minenbau in das Board einzubringen. Ich bin davon überzeugt, dass das Projekt Treaty Creek ein erhebliches Potenzial hat, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum und zu den Chancen in der Region zu leisten."

Joseph Ovsenek, derzeit Präsident und CEO von P2 Gold Inc. verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Management- und Rechtserfahrung in der Edelmetallbranche. Er war für den Aufbau von Teams und die Leitung des Wachstums börsennotierter Rohstoffunternehmen von der frühen Explorationsphase bis zur Produktion verantwortlich. Vor der Gründung von P2 Gold war Herr Ovsenek President und CEO von Pretium Resources Inc., wo er die Entwicklung der hochgradigen Goldmine Brucejack leitete, die seit dem kommerziellen Start im Jahr 2017 profitabel arbeitet. Herr Ovsenek begann seine neunjährige Tätigkeit bei Pretium im Jahr 2011 als Chief Development Officer und leitete die Finanzierung des Unternehmens von der Explorationsphase bis zum Betrieb und wurde anschließend im Jahr 2015 zum President und 2017 zum President und CEO ernannt. Vor Pretium war er 15 Jahre lang in leitenden Positionen bei Silver Standard Resources Inc. tätig, zuletzt als Senior Vice President, Corporate Development, verantwortlich für den Verkauf der Vermögenswerte Brucejack und Snowfield an die neu gegründete Pretium Resources Inc. Herr Ovsenek hat einen Bachelor of Applied Science von der University of British Columbia und einen Bachelor of Laws von der University of Toronto. Herr Ovsenek ist ein eingetragenes Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia und besitzt den Titel Chartered Director (C.Dir).

Tudor Gold gibt außerdem bekannt, dass Daniel Le Dressay von seiner Rolle als Mitglied des Board of Directors zurücktreten wird, jedoch weiterhin als Rechtsberater des Unternehmens tätig sein wird. In dieser Funktion wird Daniel Le Dressay unser Rechtsteam leiten, das sich mit den laufenden Problemen mit Seabridge Gold Inc. (KSM Mining ULC) in Bezug auf die Nutzungslizenz und andere Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Projekt Mitchell Treaty Creek Tunnel (MTT) befassen wird. Er wird weiterhin mit externen Anwälten zusammenarbeiten, um geeignete rechtliche Schritte zu unternehmen, um die Mineralienrechte von Tudor Gold Corp. zu schützen und sicherzustellen, dass diese in keiner Weise durch das geplante MTT-Tunnelprojekt oder andere Genehmigungen, die Seabridge Gold Inc. und seinen Tochtergesellschaften erteilt wurden und die sich negativ auf die rechtmäßigen Rechte und Interessen von Tudor Gold Corp. auswirken könnten, beeinträchtigt werden.

Über Tudor Gold

TUDOR GOLD CORP. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemals produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor der Erschließung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corporation.

