Aschaffenburg - Am Mittwochmittag sind im Park Schöntal in Aschaffenburg bei einem mutmaßlichen Messerangriff zwei Personen getötet und weitere schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Unterfranken mit. Medienberichten zufolge soll auch ein Kind unter den Opfern sein.Die Beamten nahmen einen Tatverdächtigen fest. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf weitere Tatverdächtige. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, hieß es. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt und der Bahnverkehr im Stadtgebiet vorläufig eingestellt. Medienberichten zufolge sollte so verhindert werden, dass ein Tatverdächtiger über Bahngleise flieht.Augenzeugen werden gebeten, sich über den Polizeinotruf oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Ein Portal für sachdienliche Bilder und Videos soll eingerichtet werden.Informationen zum Tathintergrund gab es zunächst nicht. Die Behörden bitten die Bürger, auf Spekulationen zu verzichten. Die Polizei will die Öffentlichkeit weiter informieren, sobald bestätigte Informationen vorliegen.