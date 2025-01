Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht einen Rückgang der Zahl der Asylanträge in Deutschland. "Wir sehen jetzt diese Trendwende sehr deutlich", sagte Feaser der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv am Mittwoch.Die Zahl der Asylgesuche sei im letzten Jahr um 34 Prozent gesunken. "Und das kommt jetzt in den Kommunen an", sagte die SPD-Politikerin. Das sehe man etwa in Marburg, wo eine geplante Flüchtlingsunterkunft nun doch nicht bezogen wird, weil es zu wenige Schutzsuchende gibt.Faeser sagte, die Maßnahmen der Bundesregierung zur Begrenzung der Migration seien richtig und wichtig gewesen. "Da haben wir unsere Anstrengungen verstärkt, haben die irreguläre Migration massiv zurückgedrängt."