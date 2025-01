New York - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch an ihren guten Lauf der vergangenen Handelstage angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,35 Prozent auf 44.178,97 Punkte. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,66 Prozent auf 6.089,34 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,42 Prozent auf 21.871,72 Punkte nach oben. Die Rekordhochs der wichtigsten Indizes rücken damit wieder in greifbare Nähe. ...

