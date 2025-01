"Der Aktionärsbrief"

Die Umsätze im vierten Quartal von 150 Mio. € lagen deutlich über den Erwartungen (109 Mio. €). Mit einem Gesamtjahresumsatz von 445 Mio. € übertraf SUSS deutlich das obere Ende der Prognosespanne von 380 bis 410 Mio. €. Die EBIT-Marge wird für 2024 auf 17,5 % geschätzt und liegt damit über dem Konsens von 15,8 % und über der eigenen Prognosespanne (14 - 16 %). Der Auftragseingang erreichte in Q4 mit 147 Mio. € einen neuen Rekord und schafft Visibilität für 2025. Wir kalkulieren mit 12 % Umsatzplus, aber leicht schwächerer Marge (Fabrikhochlauf in Taiwan). Die Börse honorierte die News am letzten Freitag mit einem Kurssprung von 20 %.