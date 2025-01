© Foto: Fabian Sommer - dpa

Die Gerüchte um eine mögliche Übernahme von Intel durch Elon Musk oder SpaceX halten sich hartnäckig. Experten bleiben skeptisch. Am Dienstag ist die Intel-Aktie um 1,3 Prozent gestiegen, nachdem sie bereits am Freitag um 9 Prozent zugelegt hatte - ausgelöst durch Berichte, dass ein mysteriöses Unternehmen ein Übernahmeangebot planen könnte. Laut Bloomberg sollen US-Regierungsbeamte sogar eine Fusion zwischen Intel und GlobalFoundries in Erwägung ziehen, während die kostenpflichtige Version des Berichts von SemiAccurate SpaceX und Musk ins Spiel bringt. Stacy Rasgon, Analyst bei Bernstein, sieht die Gerüchte kritisch. "Uns verschlägt es nicht den Atem, was diese beiden Unternehmen angeht." …