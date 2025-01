Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Die NAGA-Gruppe wird die Ergebnisse des Gesamtjahres 2024 vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Fragerunde statt. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.THE NAGA GROUP AG05.02.2025 13:00Octavian Patra?cu, CEO und Ricardo Cravo, CFO & CSONach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-update-2024-performance-and-outlook-ztarog7o+++Über THE NAGA GROUP AG: NAGA ist ein Finanztechnologie- und Dienstleistungsunternehmen, das innovative Online-Brokerage und Social-Trading Anwendungen entwickelt und vermarktet. Die firmeneigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, vom Handel mit Aktien über CFD's und Kryptowährungen bis hin zu einer physischen VISA-Debitkarte. NAGA bedient über 1 Mio Kunden in über 100 Ländern.

ISIN: DE000A161NR7