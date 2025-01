Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch den Gewinnkurs der letzten Tage fortgesetzt. Damit schloss der SMI zum 12. Mal dieses Jahr im Plus und erstmals seit Oktober 2024 über der Marke von 12'200. Grund dafür war die gefühlte «Aufbruchsstimmung» in den USA, hiess es am Markt. In den vergangenen Wochen hätten sich die Zeichen verdichtet, dass die wirtschaftlichen Stärken in den USA die Schwächen eindeutig überwögen. Die lauernden Gefahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...