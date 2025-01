Die CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) ("CoStar Group", "wir" oder "unser"), ein führender Anbieter von Online-Immobilienmarktplätzen, Informationen und Analysen auf den Immobilienmärkten, hat eine neue Kundenpartnerschaft mit Bray Fox Smith bekannt gegeben, einem in London ansässigen Beratungsunternehmen für Gewerbeimmobilien mit Schwerpunkt auf Büroimmobilien und branchenübergreifenden Investitionen und Entwicklungen.

Diese Partnerschaft wird es Bray Fox Smith ermöglichen, die unübertroffene Daten- und Analyseplattform für Gewerbeimmobilien von CoStar zu nutzen, um das Unternehmenswachstum voranzutreiben und verbesserte Beratungsdienstleistungen anzubieten. Mit dem Zugang zu den umfassenden Erkenntnissen von CoStar über Immobilienwerte, Marktbedingungen, Belegungsraten und Verfügbarkeit ist das Team von Bray Fox Smith gut gerüstet, um eine größere Anzahl neuer Möglichkeiten aufzudecken und den Wert auf dem Markt besser zu verstehen.

"Wir bei der CoStar Group sind bestrebt, unseren zukunftsorientierten Kunden branchenführende Einblicke und Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um auf dem gewerblichen Immobilienmarkt erfolgreich zu sein", sagte Andy Florance, Gründer und Chief Executive Officer der CoStar Group. "Unsere Partnerschaft mit Bray Fox Smith wird die Fähigkeit des Unternehmens stärken, sich auf den wettbewerbsintensiven britischen Märkten für Bürovermietungen und Investitionen zurechtzufinden. Der Zugriff auf die unübertroffenen Daten und Analysen von CoStar wird dem Team von Bray Fox Smith einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen und ihm dabei helfen, seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten und ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen."

"Wir begrüßen die Erneuerung unserer Geschäftsbeziehung mit CoStar und freuen uns auf ein neues Kapitel, in dem Bray Fox Smith und unsere Kunden in den nächsten drei Jahren von den hervorragenden Forschungskapazitäten profitieren werden", so Paul Smith, Director von Bray Fox Smith.

Die Zusammenarbeit mit Bray Fox Smith unterstreicht die Position von CoStar als weltweit führender Anbieter von CRE-Informationen und -Analysen, dem viele der führenden Immobilienberater, Investoren und Eigentümer Großbritanniens vertrauen. Diese Partnerschaften unterstreichen die branchenweite Anerkennung der datengesteuerten Lösungen von CoStar als wesentliche Instrumente, um in einem sich schnell entwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Über die CoStar Group

Die CoStar Group (NASDAQ: CSGP) ist ein führender Anbieter von Online-Immobilienmarktplätzen, Informationen und Analysen auf den Immobilienmärkten. Die 1987 gegründete CoStar Group führt umfangreiche, fortlaufende Recherchen durch, um die größte und umfassendste Datenbank mit Immobilieninformationen zu erstellen und zu pflegen. CoStar ist der weltweit führende Anbieter von Informationen, Analysen und Nachrichten zu gewerblichen Immobilien und ermöglicht es seinen Kunden, Immobilienwerte, Marktbedingungen und Verfügbarkeiten zu analysieren, zu interpretieren und unübertroffene Einblicke zu gewinnen. Apartments.com ist der führende Online-Marktplatz für Mieter, die nach großartigen Wohnungen suchen, und bietet Immobilienverwaltern und -besitzern eine bewährte Plattform für die Vermarktung ihrer Immobilien. LoopNet ist der meistbesuchte Online-Marktplatz für Gewerbeimmobilien mit durchschnittlich über 13 Millionen Besuchern pro Monat. STR bietet erstklassige Daten-Benchmarking, Analysen und Marktkenntnisse für die globale Hotelbranche. Ten-X bietet eine führende Plattform für die Durchführung von Online-Auktionen und Verhandlungsgeboten für Gewerbeimmobilien. Homes.com ist der am schnellsten wachsende Online-Wohnungsmarktplatz, der Makler, Käufer und Verkäufer zusammenbringt. OnTheMarket ist ein führendes Immobilienportal für Wohnimmobilien im Vereinigten Königreich. BureauxLocaux ist eines der größten spezialisierten Immobilienportale für den Kauf und die Vermietung von Gewerbeimmobilien in Frankreich. Business Immo ist Frankreichs führender Nachrichtendienst für Gewerbeimmobilien. Thomas Daily ist Deutschlands größter Online-Datenpool in der Immobilienbranche. Belbex ist die erste Adresse für Gewerbeimmobilien, die in Spanien zur Miete und zum Kauf angeboten werden. Die Websites der CoStar Group verzeichneten im dritten Quartal 2024 durchschnittlich über 163 Millionen Besucher pro Monat. Die CoStar Group hat ihren Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Kanada und Asien. Es ist geplant, unsere Unternehmenswebsite CoStarGroup.com von Zeit zu Zeit als Vertriebskanal für wesentliche Unternehmensinformationen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter CoStarGroup.com.

Über Bray Fox Smith

Bray Fox Smith ist ein in London ansässiges Beratungsunternehmen für Gewerbeimmobilien mit Schwerpunkt auf Bürovermietung und branchenübergreifenden Investitionen und Entwicklung.

Bray Fox Smith wurde 2009 gegründet und bietet Vermietern, Nutzern und Entwicklern gleichermaßen Beratung auf Direktorenebene an. Das Unternehmen hat sich auf dem Markt als echte Alternative zu großen und lokalen Immobilienkanzleien etabliert.

Dank ihres fundierten Wissens, ihrer beneidenswerten Kontaktdatenbank und ihrer nachgewiesenen Erfolgsbilanz ist Bray Fox Smith in der Lage, kreative Lösungen für den gesamten Unternehmensbereich anzubieten.

