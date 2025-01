Rimini Protect Advanced Hypervisor Security ist in die branchenführende Lösung Rimini Support für VMware integriert, die die jährliche Wartung von VMware zu erheblichen Einsparungen ersetzt und die unterstützte Lebensdauer bestehender VMware-Lizenzen um viele Jahre verlängert

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Rimini Protect Advanced Hypervisor Security (AHS), bekannt, einer exklusiven Lösung, die auf der bewährten Vali Cyber KI/ML-Sicherheitstechnologie basiert. Die Rimini Protect AHS-Lösung nutzt diese innovativen Funktionen, die bereits geschäftskritische Hypervisor-Infrastrukturen schützen, darunter auch VMware-Implementierungen des US-Militärs.

Die Rimini Protect AHS-Lösung kombiniert die Vali Cyber-Technologie mit den professionellen Härtungs-, Installations- und Managed Services von Rimini Street. Diese Lösung schafft eine sichere, abgeschottete Hypervisor-Umgebung, die rund um die Uhr verfügbar ist und es Unternehmen ermöglicht, Hypervisor-Risiken auf eine Weise zu managen, die bisher auf dem Markt nicht verfügbar war.

Hypervisor-Exploits können verheerende Auswirkungen haben

Ransomware-Angriffe sind im Dezember 2024 auf einem Allzeithoch.1 Die Zahl der Opfer ist vom dritten zum vierten Quartal 2024 um 43 gestiegen und im Jahresvergleich von 2023 bis 2024 um 47 %. Auch die Lösegeldzahlungen sind von einem Medianwert von 199.000 US-Dollar Anfang 2023 auf 1,5 Millionen US-Dollar im Juni 2024 in die Höhe geschossen.2

Exploits gegen Hypervisoren können besonders verheerend sein, da sie alle virtuellen Maschinen gefährden, die auf einem einzigen Hypervisor laufen. Ein Hypervisor, auch als Virtual Machine Monitor bekannt, ist eine Software, die virtuelle Maschinen erstellt, ausführt und verwaltet. Ein Hypervisor kann Dutzende von virtuellen Maschinen verwalten3 die für die Abwicklung kritischer Geschäftsabläufe und -prozesse unerlässlich sind. Wenn ein Exploit einen Hypervisor kompromittiert, könnte er Zugriff auf alle virtuellen Maschinen auf diesem Host und deren Daten erhalten. CrowdStrike hat dieses Risiko kürzlich in einem Blogbeitrag bestätigt:

"Immer mehr Bedrohungsakteure erkennen, dass der Mangel an Sicherheitstools, die unzureichende Netzwerksegmentierung von ESXi-Schnittstellen und ITW-Schwachstellen für ESXi eine Umgebung schaffen, die zahlreiche Angriffsziele bietet."4

Bahnbrechender Schutz für VMware ESXi und alle Linux-basierten Hypervisoren

Rimini Protect AHS bietet Schutz für VMware ESXi, Nutanix, XenServer, Citrix Hypervisor, Proxmox, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) und alle Linux-basierten KVM-Hypervisoren. Die Rimini-Lösung schützt vor Sicherheitsverletzungen mit diesen einzigartigen Schlüsselfunktionen:

KI/ML-Technologie : Laufzeitschutzlösung, die verhaltensbasierte KI/ML-Erkennungstechniken verwendet, um Datei- und In-Memory-Malware mit hoher Effizienz zu erkennen. Sie behebt Dateischäden automatisch ohne menschliches Eingreifen und sorgt so für Ausfallsicherheit im Unternehmen. Proprietäre Algorithmen sind darauf ausgelegt, sowohl traditionelle als auch In-Memory-Angriffe in Echtzeit zu erkennen und zu stoppen.

: Laufzeitschutzlösung, die verhaltensbasierte KI/ML-Erkennungstechniken verwendet, um Datei- und In-Memory-Malware mit hoher Effizienz zu erkennen. Sie behebt Dateischäden automatisch ohne menschliches Eingreifen und sorgt so für Ausfallsicherheit im Unternehmen. Proprietäre Algorithmen sind darauf ausgelegt, sowohl traditionelle als auch In-Memory-Angriffe in Echtzeit zu erkennen und zu stoppen. MFA : Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) als Lösung zum Schutz vor potenziell gestohlenen Anmeldedaten in verbundenen und abgeschotteten Umgebungen, um Warnmeldungen zu senden und unbefugte Zugriffsversuche zu verhindern. Der Diebstahl von Anmeldedaten, der häufig durch unethische Methoden wie Phishing-Kampagnen oder eine schlechte Verwaltung von Anmeldedaten erfolgt, hat zu einem Rekordanstieg bei Sicherheitsverletzungen von Hypervisoren und zugrunde liegenden Systemen geführt.

: Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) als Lösung zum Schutz vor potenziell gestohlenen Anmeldedaten in verbundenen und abgeschotteten Umgebungen, um Warnmeldungen zu senden und unbefugte Zugriffsversuche zu verhindern. Der Diebstahl von Anmeldedaten, der häufig durch unethische Methoden wie Phishing-Kampagnen oder eine schlechte Verwaltung von Anmeldedaten erfolgt, hat zu einem Rekordanstieg bei Sicherheitsverletzungen von Hypervisoren und zugrunde liegenden Systemen geführt. Process Control: Verhindert, dass Angriffe von außen stattfinden und Prozesse aus ihren vorgesehenen Umgebungen entweichen, wie z. B. virtuelle Maschinen oder Container, die für containerisierte Anwendungen verwendet werden. Dieser Schutz verhindert, dass Exploits in den zugrunde liegenden Hypervisor "entkommen", und schützt so das gesamte Dateisystem vor Verschlüsselung oder Export.

Rimini Protect AHS bietet Sicherheit

Rimini Protect AHS für VMware wird vom renommierten Global Security Services-Team von Rimini Street unterstützt, das aus Dutzenden von Sicherheitsspezialisten weltweit besteht und rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung steht.

"Angesichts einer sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft und sich weiterentwickelnder Angriffsmethoden entwickeln wir unsere fortschrittlichen Sicherheitslösungen mit den neuesten Technologien wie KI/ML-Verhaltensalgorithmen weiter, um den Sicherheitsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden", so Gabe Dimeglio, CISO, SVP GM von Rimini Protect und Rimini Watch solutions. "Ob es darum geht, Ihre Verteidigungsstrategie zu verbessern und zu ergänzen oder den Wert bestehender Systeme zu maximieren, Rimini Protect Advanced Hypervisor Security bietet Sicherheit von einem vertrauenswürdigen, bewährten Partner, der seit Jahren geschäftskritische Sicherheitslösungen für komplexe, große, geschäftskritische und hochsichere Regierungs- und Militärorganisationen auf der ganzen Welt bereitstellt. Wir sind sehr stolz darauf, die Systeme und unersetzlichen Daten unserer Kunden zu schützen, die immer von Angriffen bedroht sind."

Hier Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Sicherheitslage Ihrer Organisation durch Rimini Protect Advanced Hypervisor Security stärken können, und hier erfahren Sie mehr über den branchenführenden Support von Rimini Street für VMware.

