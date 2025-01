New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 44.156,73 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,30 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.085 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 21.855 Punkten 1,3 Prozent im Plus."In den vergangenen Wochen hat sich für die Investoren herauskristallisiert, dass die wirtschaftlichen Stärken in den USA die Schwächen eindeutig überwiegen, während die lauernden Gefahren bekannt und deshalb eingepreist sind", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die aktuellen Bewegungen."Auf der Haben-Seite steht dagegen eine potenziell nicht nachlassende konjunkturelle Dynamik auch durch die jüngste Ankündigung eines 500-Milliarden-Dollar-Investitionsprogramms in die Künstliche Intelligenz, eine lockere US-Notenbank und eine wachstumsfördernde Finanzpolitik des neuen Mannes im Weißen Haus. Es herrscht so etwas wie Aufbruchsstimmung in den USA."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0413 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9603 Euro zu haben.Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.757 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 85,11 Euro pro Gramm.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 78,95 US-Dollar, das waren 34 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.