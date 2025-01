Die USA sind in diesen Tagen wegen der Amtseinführung des neuen Präsidenten in den Nachrichten. In dem Obst- und Gemüsesektor sind die spanischen Exporte in die USA in dem Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 in der Menge um 4 % und im Wert um 13 % gesunken und belaufen sich auf insgesamt 25.984 Tonnen und 74 Millionen EUR, so informiert der spanische Verband FEPEX auf Grundlage der...

Den vollständigen Artikel lesen ...