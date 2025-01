DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

HELABA - Es brauche nur zwei statt derzeit noch fünf Landesbanken und mehr Beweglichkeit hin zu einer europäischen Einlagensicherung. Mit diesen beiden in der Sparkassen-Gruppe kontroversen Äußerungen hat Thomas Groß, Vorstandsvorsitzender der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten aufhorchen lassen. Wie das Ziel, nur zwei Landesbanken zu bilden, nach mehreren gescheiterten Anläufen nun innerhalb von fünf Jahren erreicht werden könnte, sagte Groß nicht. Die Helaba sei offen für Kooperationen. Auch zeigte er sich zuversichtlich, dass die Helaba in diesem Jahr durch Zukäufe wachsen kann. (FAZ)

THYSSENKRUPP - Die Dividendenpläne von Thyssenkrupp-Konzernchef Miguel López stoßen bei einem Teil der Investoren auf Unverständnis. So will die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka bei der virtuellen Hauptversammlung Ende Januar gegen die Auszahlung einer Dividende stimmen. "Die Ausschüttung erfolgt zu Lasten der Substanz", sagte Deka-Experte Ingo Speich der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). "Das erste volle Geschäftsjahr von Herrn López war enttäuschend", fügte Speich hinzu. (WAZ)

DEUTSCHE BAHN - Pünktlicher und profitabler soll die Deutsche Bahn durch das Sanierungsprogramm "S3" bis 2027 werden. Sie baut im ganzen Land, modernisiert Strecken, Bahnhöfe und Infrastruktur, etwa Stellwerke. Die DB setzt dabei auch auf Künstliche Intelligenz (KI). "KI ist ein großer Hebel, der uns im Sanierungsprogramm schon kurz- und mittelfristig wirklich einen Booster geben kann", sagt die DB-Digitalvorständin Daniela Gerd tom Markotten. Mit ihrem Team hat sie schon mehrere KI-Modelle aufgesetzt. Eigene Chatbots helfen Tausenden DB-Mitarbeitern etwa beim Verfassen von Dokumenten. Ein anderes KI-System unterstützt Angestellte dabei, Weichen und Signale zu erkennen, die auszufallen drohen. (Handelsblatt)

GOOGLE/ANTRHOPIC - Google steckt weitere gut 1 Milliarde US-Dollar in den OpenAI-Konkurrenten Anthropic. Der Suchmaschinenbetreiber habe bereits rund 2 Milliarden Dollar in Anthropic investiert und erhöhe nun seinen Anteil, berichtet die Financial Times. Das Unternehmen ist eines der führenden Startups im Bereich Generative KI. (Financial Times)

January 23, 2025 00:31 ET (05:31 GMT)

