London (UK), 23. Januar 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neue Klasse von Krebsbehandlungen leistet. Die Vidac Parma Holding PLC ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass ihr Vorstandsvorsitzender und CEO, Dr. Max Herzberg, eingeladen wurde, am 27. Januar 2025 auf dem Google Campus in Tel Aviv bei der Veranstaltung "Brain Cancer Data and Tech Innovation" zu sprechen. Diese Veranstaltung bringt führende Experten zusammen, um bahnbrechende Fortschritte in der Hirnkrebsforschung und -technologie zu diskutieren. Die Teilnahme von Dr. Herzberg erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Vidac Parma Holding vor kurzem wichtige Meilensteine bei der Entwicklung der systemischen Verabreichung ihres Medikamentenkandidaten VDA1102 erreicht hat. Insbesondere hat VDA1102 eine bemerkenswerte Wirksamkeit gegen isolierte seltene menschliche pädiatrische Hirntumore ex-vivo gezeigt, die in der Vergangenheit eine große Herausforderung für die Behandlung darstellten. Die übergreifende Herausforderung bei der Behandlung von Hirntumoren liegt in ihren metabolischen Eigenschaften, insbesondere dem ausgeprägten Warburg-Effekt der Hyperglykolyse.

Dr. Herzberg hob hervor, dass die einzigartige Wirkungsweise von VDA1102 diese Stoffwechselwege effektiv umkehrt und damit eine vielversprechende therapeutische Option darstellt. "Die systemische Verabreichung von VDA1102 eröffnet ganz neue Möglichkeiten, Patienten zu helfen", erklärte Dr. Herzberg. "Wir haben bei verschiedenen Tumorarten positive Reaktionen auf unsere Produkte beobachtet und konzentrieren uns strategisch auf mehrere dringende Fälle, für die es derzeit keine alternativen Behandlungsmöglichkeiten gibt. Unsere Fortschritte bei der Entwicklung einer systemischen Verabreichungsmethode stellen einen bedeutenden Schritt nach vorn in unserem Engagement dar, diesen kritischen medizinischen Bedarf zu decken." Die Vidac Parma Holding widmet sich weiterhin der Entwicklung bahnbrechender therapeutischer Lösungen sowohl in der Onko-Dermatologie, für die sie sich in einem fortgeschrittenen klinischen Stadium befindet, als auch bei der Erforschung von Hirntumoren und anderen bösartigen Erkrankungen, und die Teilnahme von Dr. Herzberg an diesem Treffen unterstreicht den einzigartigen Ansatz des Unternehmens in diesem Bereich.

Über Vidac Pharma:

Vidac Pharma Holding PLC London ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung erstklassiger Arzneimittel widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe onkologischer und dermatologischer Krankheiten leiden.

Haftungsausschluss

Die folgenden Informationen stellen weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.

Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

+972 (0)779300647

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

+972 (0)779300647

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!



