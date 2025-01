HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma SE mit einem Kursziel von zunächst 85 Euro auf "Buy" belassen. Puma habe im vierte Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Jörg Frey in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten. Trotz verschobenen Margenziels sieht er einen positiven Grundtenor durch die erwartete Wachstumsbeschleunigung 2025./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006969603