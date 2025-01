EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

OHB SE: Capital Market Day 2025



23.01.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



OHB SE: Capital Market Day 2025 Wachstumsausblick bis zum Geschäftsjahr 2027 prognostiziert kontinuierliche Steigerung von Gesamtleistung und Margen

Auftragseingang im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht (+82 %)

Gesellschaft gibt Einblick in aktualisierte Unternehmensstrategie Auf dem heutigen Capital Market Day 2025 hat der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124) einen Einblick in aktuelle Markt- und Unternehmensentwicklungen gegeben.



Im Fokus steht dabei ein Ausblick auf die erwartete Geschäftsentwicklung für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 und die beiden nachfolgenden Jahre, der eine kontinuierliche Steigerung der Gesamtleistung und der EBITDA- und EBIT-Marge prognostiziert.



Darüber hinaus gab die Gesellschaft einen Überblick zu der im Verlauf des Jahres 2024 aktualisierten Unternehmensstrategie als Grundlage für die Erreichung des weiteren Wachstums des Konzerns: Durch organisches Wachstum in allen etablierten Geschäftsfeldern, dabei vor allem im Bereich Erdbeobachtung, sowie die Erschließung neuer Märkte strebt der OHB-Konzern Auftragseingänge von nachhaltig mehr als EUR 2 Mrd. ab dem Jahr 2026 an. Mit rund EUR 1,7 Mrd. im Jahr 2024, konnte der Konzern den Auftragseingang im letzten Geschäftsjahr um rund 82 % im Vergleich zum Vorjahr steigern.

Die Umsetzung des im Jahr 2024 gestarteten Transformationsprozesses soll eine nachhaltig wettbewerbsfähige Kostenstruktur durch einen noch stärkeren Fokus auf die Kundenzentrierung in allen Konzerngesellschaften sicherstellen. Teil dieses Prozesses bilden unter anderem konzernweite Initiativen zu den Themen Technologiemanagement und der Digitalisierung der Wertschöpfungskette sowie die Implementierung effizienter Verwaltungsstrukturen. Zu diesem Zweck werden Synergiepotenziale innerhalb des Konzerns identifiziert und zukünftig in noch größerem Umfang genutzt.

Der testierte Konzern-Jahresabschluss 2024 der OHB SE wird auf der für den 20. März 2025 geplanten Bilanzpressekonferenz und der sich am selben Tag anschließenden Analystenkonferenz im Detail erläutert sowie zum Herunterladen auf der Website der OHB SE zur Verfügung stehen.







Kontakt:

Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de





Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de



23.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com