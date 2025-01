FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S vor den am 13. März erwarteten Quartalszahlen von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Für das vierte Quartal 2024 erwartet Analyst Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick, dass das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngerkonzerns im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist auf 151 Millionen Euro. Grund seien geringere Preise, die aber zum Teil durch höhere Mengen ausgeglichen worden sein dürften./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KSAG888