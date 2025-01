LM Pay S.A. präsentierte gestern bei einem gut besuchten Roundtable mit internationalen Investoren wertvolle Einblicke in ihre Geschäftstätigkeit und strategische Positionierung. CEO Jakub Czarzasty bot umfassende Einblicke und Klarheit zu den entscheidenden Alleinstellungsmerkmalen auf dem Markt. Eine Aufzeichnung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events. Aus Sicht der Analysten von mwb research bleibt LM Pay eine attraktive Investition dank ihres skalierbaren Geschäftsmodells und der konsequenten Expansion in margenstarke Dienstleistungen. Diese Einschätzung wird durch den innovativen Ansatz von LM Pay und die steigende Nachfrage nach Finanzierungsangeboten im Bereich Consumer Healthcare in Polen untermauert. Mit ihrer fokussierten Strategie sichert sich LM Pay ihre führende Position. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung (BUY) und bestätigen ihr Kursziel von 63,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von rund 67 % bedeutet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/LM%20Pay%20S.A.