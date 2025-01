FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLE PRICE TARGET TO 40 (70) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 210 (240) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 185 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 600 (625) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS TARGET TO 105(115)P, 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4285 (4044) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PRICE TARGET TO 2800 (2650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 110 (105) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ITHACA ENERGY TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 160 PENCE - GOLDMAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 780 (772) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES FIRSTGROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 190 PENCE - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INCHCAPE TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 800 (1050) PENCE - JPMORGAN RAISES AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 780 (695) P - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES ROTORK TO 'BUY' - UBS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2000 (2550) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob