Frankfurt am Main (ots) -Die Deutsche Post bleibt bis mindestens 2027 Nationaler Förderer der Sporthilfe / Ausbau der Partnerschaft durch erweitertes Engagement beim Ball des SportsDie seit 2015 bestehende Partnerschaft zwischen Deutsche Post und Stiftung Deutsche Sporthilfe wird fortgeführt. Beide Seiten haben ihre erfolgreiche Zusammenarbeit bekräftigt und den Vertrag um weitere drei Jahre bis einschließlich 2027 verlängert. Mit ihrem Engagement unterstützt die Deutsche Post als Nationaler Förderer und damit in der höchsten Partnerkategorie der Sporthilfe - auch mit ihrer Marke DHL - Deutschlands Spitzensportler:innen und junge Nachwuchstalente auf ihrem Weg zu großen Erfolgen.Im Mittelpunkt der Vertragsverlängerung mit Deutsche Post steht der Ausbau der Unterstützung beim Ball des Sports, der größten Benefizveranstaltung im europäischen Sport, bei dem jedes Jahr Erlöse im hohen sechsstelligen Bereich generiert werden. So präsentiert die Deutsche Post beim Ball des Sports 2025 am 22. Februar in der Festhalle Frankfurt erstmals die traditionelle Tombola, die maßgeblich zum Benefizerlös für die Athletenförderung beiträgt.Karsten Petry, im Vorstand der Sporthilfe verantwortlich für die Bereiche Marketing, Events und Vertrieb: "Wir freuen uns und sind stolz, dass die Weltmarke Deutsche Post für mindestens drei weitere Jahre als Nationaler Förderer an der Seite der Sporthilfe steht, und mit ihrem langjährigen und verlässlichen Engagement einen wichtigen Teil zur Förderung Deutschlands bester Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen beiträgt. Wir sind vor allem dankbar für die wertvolle Unterstützung beim Ball des Sports, unserer wichtigsten Benefizveranstaltung, von der unmittelbar die von der Sporthilfe geförderten Athlet:innen profitieren."Tim Scharwath, Mitglied des Vorstands von DHL Group: "Die Unterstützung der Deutschen Sporthilfe durch die DHL Group ist ein Ausdruck unseres Engagements für die Förderung von Vielfalt und Chancengleichheit. Spitzenleistungen im Sport wie auch in der Arbeits- und Unternehmenswelt fußen gleichermaßen auf Respekt, Teamgeist und Toleranz. Egal ob im Berufsleben oder im Sport, jeder sollte die Chance erhalten, sein volles Potenzial zu entfalten."Gemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen unterstützt die Deutsche Post die Sporthilfe zudem mit der jährlich erscheinenden Briefmarkenserie "Für den Sport". Im vergangenen Jahr hatten mit Fußball-Olympiasiegerin Josefine Henning, Tennis-Olympiasieger Michael Stich und der früheren Eishockey-Nationalspielerin Maren Valenti drei ehemalige Weltklasseathlet:innen die Briefmarkenserie unter dem Titel "Faszination der Spiele" gestaltet. Mit den Fördermitteln aus den Marken - seit 1968 rund 140 Millionen Euro - erhalten deutsche Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen auch künftig wichtige finanzielle Unterstützung auf dem Weg zu großen Erfolgen.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 0151-11313776E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5955248