Die meistgehandelten Produkte: Puma-Aktie mit gewaltigem Kurseinbruch!

Der DAX® eröffnete heute leicht höher und notiert im Moment auf Vortagsniveau bei 21.270 Punkten. Damit bleibt der deutsche Leitindex eng in der Range des gestern erschlossenen Rekordhochs von rund 21.330 Punkten. Im Verlauf des Handelstages steht noch eine Rede von Trump an. Wie lange der DAX® am Optimismus der Wall Street und dem KI-Hype festhält bleibt weiterhin offen. Handelszölle, die auch die EU betreffen könnten, sind jüngst etwas in den Hintergrund gerutscht. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call Knock-Out-Optionsscheine auf ARM Holdings.

Die Aktie des Chip-Designers kletterte gestern um 16% auf einen Kurs von knapp 180 USD. Angetrieben von Trumps Ankündigungen zum KI-Stargate-Projekt und einer Rücknahme von KI-Vorschriften stieg der Optmismus bei den Anlegern deutlich an. Das Infrastrukturprojekt für KI sieht Investitionen von mindestens 500 Milliarden USD vor. OpenAI, Softbank und Oracle sollen das Projekt dabei tragen. Weiter stehen Call Knock-Out-Optionsscheine auf Puma im Blickpunkt der Anleger. Der Sportartikelhersteller verlor am heutigen morgen schon mehr als 17%. Nach diesem Kurseinbruch notiert das Papier bei 34,44 USD. Puma hat im 4. Quartal zunächst einmal ein höheres operatives Ergebnis erzielt. Dennoch wurden die Erwartungen deutlich verfehlt. Adidas, das gestern seine Quartalszahlen bekannt gab, schnitt besser ab als erwartet. Daher ist die Enttäuschung bei Puma noch stärker. Zuletzt sind Call-Optionsscheine und Long Faktor-Optionsscheine auf Luxusartikelhersteller wie Richemont und LVMH wieder stark gefragt. Richemont hat kürzlich starke Zahlen veröffentlicht. Dies spiegelt sich im Chart der Aktie wieder. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Anstieg um rund 6,5% ab und auf Monatssicht sogar knapp 24%. Auch das Papier von LVMH zeigt sich wieder in bemerkenswerter Verfassung. Der Luxusgüter-Konzern hat seinen Platz als wertvollster Börsenkonzern Europas wieder zurückgewonnen und damit Novo-Nordisk überholt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD3CBG 1,95 21273,00 Punkte 21438,44 Punkte 97,69 Open End DAX® Call UG1MMJ 3,67 21271,50 Punkte 20933,36 Punkte 59,49 Open End ARM Holdings PLC (ADRs) Call HD56JQ 7,17 179,93 USD 98,30 USD 2,29 Open End Vistra Energy Corp. Call UG1QAQ 4,94 186,955 USD 135,53 USD 17,13 Open End Puma SE Call HD28B1 0,31 34,545 EUR 31,60 EUR 4,27 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.2025; 10:19 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com Inc. Call HD9K3X 1,93 233,475 USD 250,00 USD 5,77 17.09.2025 Compagnie Financière Richemont AG Call HD7TND 1,87 168,25 CHF 170,00 CHF 5,21 17.12.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 5,87 724,40 EUR 700,00 EUR 7,55 19.03.2025 ASML Holding N.V. Call HD8YWQ 1,40 720,50 EUR 960,00 EUR 8,75 18.06.2025 Meta Platforms Inc. Call HC7LYR 16,74 625,19 USD 500,00 USD 2,92 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.2025; 10:26 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Long HC3WX4 3,32 712,70 EUR 475,98 EUR 3 Open End Sixt SE Long HC3WYC 1,78 82,45 EUR 55,01 EUR 3 Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 1,64 80,275 USD 53,72 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 20,89 721,80 EUR 478,65 EUR 3 Open End DAX® Long HD6SGJ 13,96 21279,00 Punkte 14172,37 Punkte 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.2025; 10:34 Uhr;

