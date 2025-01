In einem Vogelschutzgebiet in NRW realisiert GridParity eine 2,2 Meter hohe Agri-PV-Anlage mit knapp 1 MW Leistung. Am Standort ist außerdem der Anbau von Getreide geplant. Der PV-Systementwickler GridParity baut eine Agri-PV-Anlage, die im Einklang mit dem Anbau von Getreide betrieben werden soll. Wie das Unternehmen mitteilte, befindet sich das Projekt in einem Vogelschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen (NRW). Aufgrund langwieriger Genehmigungsverfahren für die hoch aufgeständerte TrackerPV Anlage ...

