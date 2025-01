EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

INDUS-Gruppe baut Segment Engineering mit Zukauf aus



23.01.2025

INDUS-Gruppe baut Segment Engineering mit Zukauf aus Ergänzungsakquisition HBS-Gruppe stärkt Gerätebauexpertise und internationale Ausrichtung der KÖCO als Teil der PEISELER- Gruppe

Spezialist für Bolzenschweiß- und Automatisierungstechnik mit Schwerpunkten in Europa und den USA Bergisch Gladbach, 23. Januar 2025 - Die börsennotierte INDUS Holding AG erweitert ihr Segment Engineering mit einem strategischen Zukauf für die INDUS-Tochter PEISELER: Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2025 übernimmt der Bolzenschweißspezialist KÖCO, ein Unternehmen der PEISELER-Gruppe, den profitablen Kern-Geschäftsbetrieb der HBS Bolzenschweiss-Systeme GmbH & Co. KG (HBS). Am Unternehmenssitz in Dachau entwickelt und produziert HBS Bolzenschweißgeräte und Schweißpistolen inklusive Steuerungen und Leistungselektronik, außerdem Anlagen zum automatisierten Aufschweißen von Bolzen. Auch die US-amerikanischen HBS-Tochterunternehmen, Sunbelt Stud Welding Inc. und HBS Studwelding Inc., werden Teil der INDUS-Gruppe. Die HBS-Gruppe erwirtschaftet mit über 50 Mitarbeitenden einen jährlichen Umsatz von rund 13 Mio. EUR. "Beim Wachstum unserer Gruppe setzen wir besonders auf Kompetenz in definierten Technologiefeldern und internationale Marktpräsenz", sagt Axel Meyer, für das Segment Engineering verantwortlicher INDUS-Vorstand. "KÖCO und die ganze PEISELER-Gruppe profitieren vom starken internationalen Footprint der HBS-Gruppe. Auch auf der Produktseite ergänzt sie unser bestehendes Portfolio im Schweißgerätebau ideal." Arnd Kulaczewski, Geschäftsführer der PEISELER-Gruppe: "Ergänzend zum bisherigen KÖCO-Fokus auf größere Schweißbolzen und Trafo-Bolzenschweißgeräte erweitern wir unser Leistungsangebot um die kompakten und energieeffizienten Inverter-Bolzenschweißgeräte. Damit erschließen wir neue Kundenkreise im Industriesegment. Durch den allgemeinen Automatisierungsschub bietet der HBS-Geschäftsbereich Automatisierungstechnik zusätzliches Wachstumspotenzial." Axel Meyer: "Mit dem Zukauf von HBS hat INDUS im neuen Jahr bereits zwei Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen. Für das Segment Engineering sehen wir in den kommenden Monaten insbesondere in den Technologiefeldern Fluidtechnik und Prozesstechnik Potenzial für weitere internationale Zukäufe." Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die im SDAX geführte Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108). INDUS erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter www.indus.de . Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.de



