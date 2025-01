EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

23. Januar 2025 Update zu Epankos Entwicklung EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, ein Update zu den jüngsten Erschließungsaktivitäten im Zusammenhang mit seinem Graphitprojekt Epanko (Epanko oder das Projekt) in Tansania zu geben. Projektfinanzierung und Entwicklungsplanung EcoGraf hat die KfW IPEX-Bank beauftragt, eine Importkreditdeckung (UFK-Garantie) und eine vorrangige Kreditfazilität (UFK-Tranche) in Höhe von bis zu 105 Mio. US-Dollar für Epanko über das UFK-Programm (Untied Loan Guarantee) zu arrangieren [1] . Das UFK-Programm wird von der Bundesrepublik Deutschland über den Kreditversicherer Euler Hermes bereitgestellt, um Anreize für die Entwicklung von Schlüsselprojekten zu schaffen, die eine langfristige Versorgung der deutschen Industrie mit wichtigen Rohstoffen gewährleisten können. Vorbehaltlich der Erfüllung definierter Due-Diligence-Kriterien kann im Rahmen des Programms eine Darlehensgarantie im Namen der Bundesrepublik Deutschland mit einer langen Laufzeit gewährt werden, was Epanko eine erhöhte finanzielle Flexibilität während der Anlaufphase und des Betriebs der ersten Stufe bietet. Der Interministerielle Ausschuss der Bundesregierung hat unverbindlich bestätigt, dass Epanko grundsätzlich für eine UFK-Garantie im Rahmen des UFK-Programms in Frage kommt und dass nun ein Gutachten (Independent Expertise) über das Projekt und die vorgeschlagenen Finanzierungsvereinbarungen erforderlich ist, um die vorläufige Genehmigung für ein verbindliches Deckungsangebot zu erhalten. Dementsprechend lag das Hauptaugenmerk des Unternehmens in den vergangenen Monaten auf dem Abschluss verschiedener Vorentwicklungsprogramme zur Unterstützung der Due-Diligence-Verfahren der Kreditgeber und der Beauftragung des unabhängigen Gutachtens. Diese Programme umfassen: Bergbauplanung zur Optimierung der erweiterten Erzreservenschätzung [2] ;

Analyse zusätzlicher geotechnischer Bohrdaten zur Bestätigung der Entwürfe für die Abraumlagereinrichtung (TSF), den Wasserspeicherdamm (WSD) und die Verfahrensanlage;

TSF- und WSD-Bruchstudien und Designaktualisierungen in Übereinstimmung mit dem Global Industry Standard on Tailings Management;

Aktualisierte Umweltstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Managementpläne in Übereinstimmung mit den Leistungsstandards der International Finance Corporation (IFC), den Äquator-Prinzipien und den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbank;

Aktualisierte und optimierte Zeitpläne für den Bau des Projekts, Kostenschätzungen und Risikomanagementpläne; und

Planung der Projektdurchführung, Vorbereitung auf EPCM-Ausschreibungen und staatliche Genehmigungen. Spezielle Bergbaulizenz Die Prüfung der Sonderbergbaulizenz (SML) für Epanko hat im Januar Fortschritte gemacht, die Regierung schließt nun die internen Genehmigungsverfahren ab. EcoGraf geht davon aus, dass die SML im Laufe des Quartals von der Bergbaukommission erteilt wird, und wird nach Erteilung der SML ein weiteres Update zur Verfügung stellen. Im Anschluss an die im vergangenen Jahr durchgeführten umfangreichen Erhebungen zur Aktualisierung des Epanko-Aktionsplans für die lokalen Gemeinden im Projektgebiet wurden Entschädigungspläne und Bewertungsberichte gemäß den IFC-Leistungsstandards erstellt und dem Chief Government Valuer zur Genehmigung vorgelegt. Im Rahmen seiner Verpflichtung gegenüber den Dorfbewohnern, die zur medizinischen Versorgung in die nahegelegene Stadt Mahenge fahren müssen, hat EcoGraf die Epanko-Apotheke fertiggestellt und an die Gemeinde übergeben. In Zusammenarbeit mit der Tanzania's Rural and Urban Roads Agency (TARURA) wurden außerdem Arbeiten an der Zufahrtsstraße zur Mine durchgeführt, um die Zugänglichkeit des Standorts während der jährlichen Regenzeit zu verbessern. Ernennung von Schlüsselpersonal In Vorbereitung auf die nächste Erschließungsphase von Epanko hat EcoGraf Clayton Hewetson zum "General Manager - Project Development" ernannt. Clayton ist ein Projektleiter und qualifizierter Bauingenieur mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung von Projekten, Projektorganisationen und Projektbüros in Australien, Afrika und Indonesien. Clayton hat mit verschiedensten Rohstoffen und in einer Reihe von Führungspositionen für die internationale Bergbaubranche und andere Projektunternehmen gearbeitet und kann auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz sowohl bei Brownfield- als auch bei Greenfield-Projekten über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg verweisen. Clayton hat erfolgreich zahlreiche abgelegene Projekte in einigen der logistisch schwierigsten Regionen der Welt entwickelt und durchgeführt. Zuletzt war er als "National Director - Major Projects, Australia" bei South32 für die Durchführung eines nationalen Portfolios von Expansions-, Wachstums-, Dekarbonisierungs- und großen nachhaltigen Projekten und Programmen für die Vermögenswerte des Unternehmens verantwortlich, dass sich über einen Zeitraum von zehn Jahren auf insgesamt 7 Mrd. AUD belief. Vor seiner Tätigkeit bei South32 war Clayton "Manager - Expansion Projects" bei Rio Tinto Iron Ore. EcoGraf ist hocherfreut, jemanden mit Claytons umfassender Projekterfahrung gewonnen zu haben. Sein positiver Einfluss ist seit seinem Eintritt in unser Team Anfang dieses Monats offensichtlich. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. [1] ASX-Meldung vom 29. November 2023 [2] ASX-Meldung vom 25. Juli 2024



