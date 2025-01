Unterföhring (ots) -Persönlich, exklusiv, nah. Wenn "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" auf ProSieben vorbei ist, geht's bei "Germany's Next Topmodel Stories" auf Joyn weiter. Was passiert nach der Entscheidung? Welchen Eindruck haben Heidi Klums Gäste von den Models und was geschieht hinter den Kulissen?Immer im Fokus: Persönliche Geschichten der Models, Designer:innen, Gastjuror:innen und Star-Fotograf:innen.Produziert wird "Germany's Next Topmodel Stories" von der Redseven Entertainment GmbH und Heidi Klum.Die erste Folge von "Germany's Next Topmodel Stories" läuft am Donnerstag, 13. Februar 2025, direkt im Anschluss an GNTM auf ProSieben. Danach dann immer im Anschluss an "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" auf Joyn.Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau" oder "Promi Big Brother", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Paramount und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Tina Land, Moritz Lügeringphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173JoynEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5955419