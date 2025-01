Die Zalando SE verzeichnet am Handelstag eine positive Entwicklung an der Börse, während sich gleichzeitig Veränderungen in der Aktionärsstruktur abzeichnen. Der Anteilsschein des Online-Modehändlers legte im XETRA-Handel um 0,7 Prozent zu und erreichte einen Wert von 31,16 Euro. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Höchststand von 31,26 Euro erreicht, was das wachsende Vertrauen der Anleger in das Unternehmen widerspiegelt. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass der Aktienkurs noch vor einem Jahr bei einem deutlich niedrigeren Niveau von 17,86 Euro lag.

Veränderungen in der Aktionärsstruktur

Eine bedeutende Veränderung zeichnet sich in der Beteiligungsstruktur ab: Die Massachusetts Financial Services Company hat ihre Beteiligung an Zalando reduziert. Der Anteil des amerikanischen Finanzdienstleisters sank von zuvor 5,01 Prozent auf nun 4,83 Prozent der Stimmrechte. Diese Anpassung erfolgte am 16. Januar 2025 und wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend gemeldet. Trotz dieser Reduzierung bleibt die grundsätzlich positive Markteinschätzung für Zalando bestehen, was sich auch in den Analystenprognosen widerspiegelt, die ein mittleres Kursziel von 37,35 Euro sehen.

