Brüssel (ots/PRNewswire) -Forschungsteam wird zur Entwicklung industrieller Technologien der Zukunft beitragenRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, erweitert sein Advanced Technology Team durch die Eröffnung eines neuen Forschungslabors in Prag, Tschechische Republik. Das Advanced Technology Team soll Rockwell nicht nur dabei helfen, neue Produkte und Dienstleistungen zu liefern, sondern wird auch die gesamte Automatisierungsbranche durch eine solide Ideenführerschaft (https://www.rockwellautomation.com/de-de/capabilities/digital-transformation/state-of-smart-manufacturing.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) und die Zusammenarbeit mit der Normungs- und Hochschulgemeinschaft voranbringen.Das Prager Team wird sich mit erwarteten Kundenbedürfnissen befassen, die Zukunft von Rockwell-Produkten validieren und die Möglichkeiten und Grenzen neuer Technologien ausloten. Ihre Forschungsergebnisse werden einen entscheidenden Beitrag zur Produkt- und Dienstleistungsentwicklung leisten und das Portfolio an geistigem Eigentum von Rockwell maßgeblich erweitern."Unser Advanced Technology Team ist ein wichtiger Teil des Rockwell-Innovationssystems und unterstützt die Umsetzung neuer technischer Konzepte und die Identifizierung potenzieller industrieller Anwendungen", berichtet Kyle Crum, Director, Advanced Technology.Das neue Labor wird die Forschungs- und Technologiekapazitäten der bestehenden Rockwell-Einrichtung in Prag erweitern. Das Team wird mit lokalen Universitäten zusammenarbeiten, um Wissen, Erfahrungen und bewährte Praktiken auszutauschen, um fortschrittliche Technologien von morgen zu entwickeln."Prag ist ein attraktiver Standort für die Forschung. Die Beziehungen, die wir bereits in der Region aufgebaut haben, werden wir nun auf Universitäten ausweiten, die sich mit autonomen intelligenten Systemen beschäftigen", so Crum. "Wir freuen uns darauf, unsere Beziehungen in Europa zu vertiefen und alle unsere Kunden dabei zu unterstützen, resilienter, agiler und nachhaltiger zu werden."