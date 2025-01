EQS-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Salzgitter Aktiengesellschaft: Gespräche im Rahmen eines möglichen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der Salzgitter AG / Indikativer Angebotspreis von EUR 18,50



23.01.2025 / 14:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Die Gesellschaft bestätigt, dass die Aktionärin GP Günter Papenburg Aktiengesellschaft der Salzgitter AG (ISIN DE0006202005 / WKN 620200, die "Gesellschaft") zusammen mit der TSR Recycling GmbH & Co. KG (gemeinsam das "Konsortium") am Abend des 22. Januar 2025 dem Vorstand im Zusammenhang mit einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb der Aktien der Gesellschaft ein nicht-bindendes Angebot unter Angabe eines indikativen Angebotspreises von EUR 18,50 pro Aktie an der Gesellschaft übermittelt hat und die Gesellschaft sich in Gesprächen mit dem Konsortium befindet. Die Gesellschaft prüft das nicht-bindende Angebot einschließlich der Preisindikation. Das Ergebnis der Prüfung und Gespräche mit dem Konsortium ist offen. Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

E-Mail ir@salzgitter-ag.de



Ende der Insiderinformation



