wO Börsenlounge: Alcoa | Arm | Puma - Micron und SK Hynix zurecht unter Druck?

Zum ersten Mal in der Geschichte Koreas hat ein Konzern mehr verdient als Samsung. SK Hynix hat in Q4 den operativen Gewinn verzwanzigfacht! Trotzdem liegt die Aktien im Minus und zieht auch Micron runter. Was ist da los Die Aktien von Electronics Arts bricht schon vorbörslich zweistellig ein. Die Spieleschmiede muss ihr Prognose für das laufenden Geschäftsjahr senken. Besonders die Einnahmen mit den Spielen EA Sports FC 25 und Dragon Age sollen hinter den Erwartungen liegen. Bekommt EA jetzt zurecht die Quittung für seine Geschäftsstrategie? Alcoa hat solides Zahlenwerk geliefert, aber der Ausblick gefällt den Anlegern nicht so richtig. Die Aktie dürfte mit Verlusten in den Handlstag …

