Noch vor vier Monaten wurde AMD in New York als größter NVIDIA-Konkurrent gehandelt. Wir berichteten darüber, aber so schnell geht es: Als die leisesten Zweifel entstanden, ob die chinesische Chefin von AMD dies schaffen könne, wurde AMD wie eine heiße Kartoffel von den Analysten fallen gelassen und das Ergebnis entnehmen Sie dem Chart.Sachlich hat sich an der Ausgangslage nichts geändert, aber auf die Wahrnehmung kommt es an. Vor einem ähnlichen Test steht voraussichtlich BROADCOM, die kürzlich zum Billionär im Marktwert wurde, aber niemand weiß, warum. Es geht um Einschätzung/Erwartung und nicht um die seriösen Fakten dahinter. Fälle wie diese werden auch in kleineren Formaten im Laufe des Jahres eine Rolle spielen. […]Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die Trump-Administration tritt mit Vorzeichen an- Die Amerikaner leben auf komfortablem Topniveau- Das US-Geschäft der DAX-Konzerne hat einen groben Durchschnitt von etwa 26 %- Blick auf die DAX-Chemie- NEMETSCHEK wurde soeben mit 10,4 % Tagesplus gefeiert- NOVO NORDISK steuert auf die Kurshalbierung zu- In Zürich spielt sich ein interessanter Wechsel abIhre Bernecker Redaktion /