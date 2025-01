Zürich - Die Bewegungen am Devisenmarkt halten sich auch am Donnerstagnachmittag in Grenzen. Kurz vor dem Beginn einer Rede von Donald Trump am WEF (virtuell) hat der Dollar zu Euro und Franken leicht an Terrain zugelegt. Das USD/EUR-Paar wird am späten Nachmittag bei 1,0401 gehandelt und damit etwas tiefer als zur Mittagszeit (1,0418). Derweil notiert das USD/CHF-Paar bei 0,9089 nach 0,9063 ein paar Stunden früher. Für das EUR/CHF-Paar ergibt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...