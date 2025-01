© Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-Bildfunk

Händler am europäischen Finanzmarkt wetten zunehmend darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bis Juni 2025 die Zinssätze deutlich senken wird. Optionen, die auf eine Senkung des dreimonatigen Euribor-Finanzierungssatzes abzielen, haben seit Jahresbeginn stark an Beliebtheit gewonnen. Der Euribor ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem sich europäische Banken untereinander Geld anbieten. Wie Bloomberg berichtet, könnte sich insbesondere eine große Wette auszahlen, wenn die EZB den Einlagensatz in den kommenden vier Sitzungen um insgesamt 125 Basispunkte senkt - was dem 25-fachen des ursprünglichen Einsatzes entspricht. Die EZB verfolgt weiterhin ihren Kurs schrittweiser …