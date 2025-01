EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

HomeToGo gibt Einigung über wesentliche Bedingungen zur Übernahme des Ferienhaus-Spezialisten Interhome bekannt



23.01.2025 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HomeToGo gibt Einigung über wesentliche Bedingungen zur Übernahme des Ferienhaus-Spezialisten Interhome bekannt Luxemburg, 23. Januar 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) gibt bekannt, dass das Unternehmen heute, nach Durchführung eines Bieterverfahrens und auf Basis exklusiver Verhandlungen, eine Einigung über die wesentlichen kommerziellen Bedingungen mit Migros für die Übernahme von Interhome erzielt hat. Der Kaufpreis (Enterprise Value) der Transaktion wird im niedrigen dreistelligen Millionenbereich in Schweizer Franken erwartet, einschließlich aufgeschobener Zahlungen in Höhe eines hohen zweistelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken.



Durch die Übernahme von Interhome würde Europas zweitgrößter Anbieter für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern in die HomeToGo Gruppe integriert werden. Interhome bietet etwa 40.000 hochwertige Ferienunterkünfte in 28 Ländern an, die überwiegend exklusiv verwaltet werden. Diese Übernahme würde das Portfolio von HomeToGo im Bereich der Software- und technologiegestützten Serviceleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Gastgeber zum Reisenden erweitern. Sie würde die bisher bedeutendste Transaktion von HomeToGo darstellen. Das Management von HomeToGo erwartet, dass die Übernahme die Profitabilität und den Free Cash Flow von HomeToGo erheblich verbessern würde.



Das Management schätzt, dass im Fall der Durchführung der Transaktion auf kombinierter Pro-forma-Basis die konsolidierten IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo Gruppe für das Jahr 2024 über 330 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA für 2024 über 30 Millionen Euro betragen würde. Basierend auf Interhomes signifikantem Potenzial strebt das Management von HomeToGo kurz- bzw. mittelfristig ein bereinigtes EBITDA für die HomeToGo Gruppe im mittleren bzw. hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an.



Die Transaktion würde durch eine Kombination aus (i) einer Erhöhung des Eigenkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage, (ii) einem erstrangigen Darlehen, für das eine Finanzierungsvereinbarung unter üblichen Abschlussbedingungen vorliegt, und (iii) verfügbaren Netto-Barmitteln finanziert werden. Die Unterzeichnung des endgültigen Kaufvertrags (Share Purchase Agreement) wird derzeit für das erste Quartal 2025 erwartet, wobei der Vollzug der Transaktion von behördlichen Genehmigungen und weiteren üblichen Abschlussbedingungen abhinge.



Da die Gespräche andauern und ein endgültiger Kaufvertrag noch nicht unterzeichnet wurde und voraussichtlich an bestimmte Abschlussbedingungen geknüpft sein wird, kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion tatsächlich abgeschlossen wird. Ansprechpartner für Investoren

