Die Anlage wird bis zu 100.000 Tonnen CO 2 pro Jahr für den niederländischen nachhaltigen Energieversorger Twence abscheiden

Wie das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) heute mitteilte, hat SLB Capturi seine modulare Anlage zur Kohlendioxidabscheidung in der Abfallverbrennungsanlage von Twence in Hengelo, Niederlande, fertiggestellt und an den Kunden übergeben.

The new plant has the capacity to capture up to 100,000 metric tons of CO2 per year, which will be used in applications for the horticulture and food and beverage sectors. (Photo: Business Wire)

Die neue Anlage verfügt über eine Jahreskapazität von bis zu 100.000 Tonnen CO2, die für Anwendungen im Gartenbau und der Lebensmittel- und Getränkeindustrie genutzt wird.

Die Kohlendioxidabscheideanlage basiert auf dem standardmäßigen, modularen Just-Catch-Konzept von SLB Capturi, das den Installations- und Ausstattungsaufwand vor Ort minimiert und im Vergleich zu Marktalternativen eine kostengünstigere und leichter zu implementierende Option darstellt.

"Wir sind stolz auf unsere Kooperation mit Twence bei der Inbetriebnahme der ersten modularen Kohlendioxidabscheideanlage als Teil einer Müllverbrennungsanlage", erklärt Egil Fagerland, Chief Executive Officer bei SLB Capturi. "Da der Druck auf die Industrie, die Emissionen zu senken und ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen, weiter steigt, ist der Zugang zu erschwinglichen und effektiven Technologien zur Kohlendioxidabscheidung wichtiger denn je. Wir halten weiterhin an unserem Ziel fest, den Zugang zu den erforderlichen Abscheidetechnologien zu erleichtern, um die CO2-Emissionen in großem Maßstab zu reduzieren."

"Wir sind hocherfreut über die erfolgreiche Fertigstellung unserer neuen Kohlendioxidabscheideanlage", so Marc Kapteijn, Chief Executive Officer bei Twence. "Dieses hochinnovative und nachhaltige Projekt wurde von einem engagierten und motivierten Team und in enger Zusammenarbeit mit SLB Capturi erfolgreich umgesetzt. Im Frühjahr werden wir das erste CO2 an den Unterglasgartenbausektor liefern. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Technologie eine wesentliche Rolle bei unseren laufenden Anstrengungen zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen und zur Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele einnehmen wird."

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB Capturi

SLB Capturi ist ein Joint Venture von SLB und Aker Carbon Capture, das sich der Beseitigung und Reduzierung von Kohlendioxid widmet. Die bewährten modularen Technologien des Unternehmens helfen Branchen, Abscheidetechnologien schnell und in großem Maßstab einzusetzen, um die Anforderungen von morgen zu erfüllen und die Chancen von heute zu ergreifen. Das Unternehmen liefert derzeit sieben Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung für Bioenergie-, Abfallverwertungs- und Zementanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter capturi.slb.com.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlendioxidemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

