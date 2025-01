Die Drägerwerk-Aktie verzeichnete am Donnerstag eine negative Entwicklung im XETRA-Handel. Das Wertpapier des Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns rutschte im Tagesverlauf um 0,9 Prozent auf 56,00 Euro ab, nachdem es bei 56,50 Euro in den Handelstag gestartet war. Trotz der aktuellen Kursschwäche befindet sich die Aktie weiterhin in einer vielversprechenden Position, nur 1,61 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 56,90 Euro, das erst kürzlich am 22. Januar erreicht wurde. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 42,20 Euro aus dem November des Vorjahres, was einer potentiellen Fallhöhe von knapp 25 Prozent entspricht.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotential

Die Expertenmeinungen zur weiteren Entwicklung der Drägerwerk-Aktie fallen überwiegend positiv aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 62,67 Euro sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotential. Diese Einschätzung wird durch die stabilen Geschäftszahlen des Unternehmens gestützt, auch wenn im letzten Quartal ein leichter Rückgang beim Umsatz und Gewinn zu verzeichnen war. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 5,91 Euro je Aktie, während die Dividendenprognose bei 1,71 Euro liegt. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für Anfang April 2025 erwartet.

