Die Roche-Aktie zeigte sich am Donnerstag im Handelsverlauf weitgehend stabil, wobei der Kurs am späten Nachmittag bei 273,80 CHF lag. Im Tagesverlauf bewegte sich das Wertpapier in einer überschaubaren Spanne zwischen 272,70 CHF und 274,90 CHF, was auf ein ausgewogenes Marktsentiment hindeutet. Das Handelsvolumen belief sich auf 248.281 gehandelte Aktien, was ein moderates Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF Anfang Mai, von dem sich die Aktie deutlich erholen konnte. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividendenausschüttung von 9,81 CHF je Aktie, was einer leichten Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 9,60 CHF entspricht.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Die Experten bleiben für die weitere Entwicklung der Roche-Aktie verhalten optimistisch. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 274,86 CHF sehen Analysten noch moderates Aufwärtspotenzial. Allerdings liegt das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 288,20 CHF, das Anfang September erreicht wurde, noch in einiger Entfernung. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 18,48 CHF erwartet. Die nächsten wichtigen Unternehmenszahlen werden mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Ergebnisse am 30. Januar 2025 erwartet.

